Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду выступил на заседании Совета безопасности. Политик высказался о создании оппозицией Координационного комитета.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду выступил на заседании Совета безопасности. Политик высказался о создании оппозицией Координационного комитета.На прошлой неделе кандидат на пост главы Белоруссии Светлана Тихановская объявила о формировании совета по мирному трансферу власти. Присоединиться к комитету могут известные и уважаемые граждане, которые готовы изменить жизнь страны к лучшему.Соратница политика Ольга Ковалькова рассказала в беседе с РИА Новости, что получила сотни заявок от желающих. В состав совета уже вошли 55 представителей белорусской оппозиции. По ее словам, осталось набрать еще 15 человек.Заявление представительницы Тихановской прокомментировал глава Белоруссии. Лукашенко был сильно удивлен тем, что оппозиционеры выстраиваются в очереди, чтобы попасть в организацию, сообщает агентство БелТА.Политик пообещал обеспечить всех, кто претендует на государственные должности, метлами и лопатами. "В стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди", – пояснил Александр Лукашенко в ходе заседания Совета безопасности.16 Авг 2020 в 7:55 PDTНакануне президент Белоруссии заявил, что создание альтернативных органов власти карается законом. выразил надежду, что жесткие меры позволят остудить "некоторые горячие головы".