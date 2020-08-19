В социальных сетях мэрии Суздаля сообщаются подробности появления новых автобусов для города-музея.

В социальных сетях мэрии Суздаля сообщаются подробности появления новых автобусов для города-музея. Сити-менеджер Сергей Сахаров обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой подарить городу 10 автобусов малой вместимости . И эта просьба не осталась без внимания. К 18 августа 2020 года «Мосгортранс» подготовил для города Суздаля автобусы Мерседес 2016 года выпуска с минимальным пробегом.Сергей Сахаров, глава администрации города Суздаля-Выражаю искреннюю благодарность Мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину за внимание к нашему городу. Это не первый подарок, который получает город Суздаль от Правительства города Москвы по распоряжению Сергея Собянина. Надеемся на дальнейшее сотрудничество».Три автобуса будут использоваться для обслуживания пассажиров на регулярных автобусных маршрутах, по одному автобусу получат МО «Селецкое», МО «Павловское», управлении образования и управление культуры администрации Суздальского района, а также МБУК «Центру культуры и досуга города Суздаля», два останутся в распоряжении администрации города Суздаля.(Фото:Суздаль.ру)