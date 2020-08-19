Тропическая страна. Туристы садятся в длинную пирогу для прогулки
по реке. Гид говорит гребцу:
- Слушай, я не могу на всю лодку орать. Я буду только для передних
рассказывать, а ты все равно в середине сидишь, так повторяй мои
слова для тех, кто сзади. Получишь чаевые.
- ОК.
Ну, поплыли. Гид рассказывает:
- Сейчас мы проплываем мимо типичной местной деревни. Крыши умело
украшены пальмовыми листьями…
Лодочник:
- Сейчас мы проплываем…крыши…пальмовыми листьями…
Гид:
- А сейчас мы оказались в типичном тропическом лесу. Вы видите
бананы, лианы, баобабы…
- …в типичном тропическом лесу…лианы, баобабы…
Гид:
- Вдали вы можете разглядеть типичного местного жителя, который…
Вдруг гид приглядывается и видит, что этот местный житель тр
еще анекдот!