Деньги на профилактику коронавируса в детсадах и школах выделили из областного бюджета. Субсидии на покупку рециркуляторов воздуха, дозаторов для кожных антисептиков, бесконтактных

Деньги на профилактику коронавируса в детсадах и школах выделили из областного бюджета. Субсидии на покупку рециркуляторов воздуха, дозаторов для кожных антисептиков, бесконтактных термометров, перчаток и одноразовых масок получат муниципальные и частные общеобразовательные учреждения в рамках региональной госпрограммы «Развитие образования». На эти цели губернатор выделил из областной казны более 63 млн рублей. Муниципалитеты получат на мероприятия