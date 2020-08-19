Массовые беспорядки в Белоруссии обеспокоили международное сообщество. Европейские страны пригрозили Александру Лукашенко жесткими мерами за насилие в отношении протестующих. Россия пока остается в стороне от событий: президент Владимир Путин дает сдержанные комментарии. Что на самом деле российский лидер думает о белорусском коллеге?

Массовые беспорядки в Белоруссии обеспокоили международное сообщество. Европейские страны пригрозили Александру Лукашенко жесткими мерами за насилие в отношении протестующих. Россия пока остается в стороне от событий: президент Владимир Путин дает сдержанные комментарии. Что на самом деле российский лидер думает о белорусском коллеге?В начале этой недели Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Политики обсудили ситуацию с массовыми беспорядками в Белоруссии.В Кремле умолчали о деталях беседы. Белорусская сторона оказалась более разговорчивой. Лукашенко заявил, что Путин придерживается его мнения: акции протесты могли спровоцировать извне.Слова белорусского лидера опроверг близкий к Кремлю источник. По его словам, российские власти считают массовые беспорядки и забастовки "сугубо внутренним делом".По данным издания "Медуза", на самом деле Путин и его окружение не настроены на поддержку Лукашенко. Глава Белоруссии больше не считается надежным партнером.Поводом послужили антироссийские высказывания Александра Лукашенко во время предвыборной кампании. В частности, .16 Авг 2020 в 7:55 PDTВо время выступления перед народом политик назвал цены на поставляемые энергоносители "несправедливыми". За последние пять лет, Минск якобы потерял около 9,5 миллиарда долларов из-за Москвы.