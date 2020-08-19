Обещала антикварные ложки, а выслала неработающую «зарядку» от дрели. Владимирские полицейские задержали подозреваемую в дистанционном мошенничестве. От рук злоумышленницы пострадал

Обещала антикварные ложки, а выслала неработающую «зарядку» от дрели. Владимирские полицейские задержали подозреваемую в дистанционном мошенничестве. От рук злоумышленницы пострадал житель областного центра. Он обратился в полицию за помощью. В конце июля мужчина нашел в соцсетях объявление о продаже антикварных ложек. Хозяйка обещала отдать их за 4 тысячи рублей. Мужчина перевел деньги, а когда получил