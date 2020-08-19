Владимирцы спрашивают, как помочь птицам, которые не могут взлететь с ровной поверхности

В этом году в городах и поселках особенно много стрижей, которые давно привыкли жить рядом с людьми. Но цивилизация - это не только удобство, но и новые опасности для пернатых. В населенных пунктах они на высокой скорости могут врезаться в стены, окна, провода, получить травму, упасть на землю. Только во Владимире жители подбирают не один десяток таких летунов.- Подобрал сегодня на дороге. Травм нет кажется. Похоже, ослаб. С руки пытается взлететь, но сил не хватает, приземляется. Упавшему стрижу нужна помощь. Но только грамотная. Как не убить птицу, спасая её?, - пишет на своей страничке Максим из города Владимира.Специалисты советуют бережно относиться к стрижам, попавшим в руки человеку - эту птичку легко травмировать. Вопреки распространенному мнению, подбрасывать упавшего стрижа в воздух или бросать с высоты не стоит, ведь у него могут быть повреждения. Или вы нашли птенца, который еще не готов к полету. Стрижа нужно поднять на ладони там, где в полете птице ничего не помешает - на поляне, площадке, где в воздухе нет никаких препятствий. Если стриж здоров, он легко слетит сам.Травмированную птичку можно попытаться выходить. Ему понадобится временное жилье, например коробка не меньше 30х30х20 см. На дно нужно уложить бумажные салфетки, чтобы было проще убирать помет. Кормушка не понадобится - стрижи не умеют клевать, насекомых они ловят и съедают на лету и даже пьют в полете, пролетая над водой. Поэтому сначала придется раскрывать ему клюв и закладывать еду, а затем он научится выхватывать корм из рук.Стрижей можно кормить только насекомыми, причем нельзя давать опарышей, мотылей, пауков, муравьев, земляных червей, жуков, ос и пчел. Нужно будет запастись сверчками, мучными червями, кузнечиками, трутнями, муравьиными яйцами, в зоомагазинах можно купить туркменских или мраморных тараканов. У сверчков, тараканов и кузнечиков придется удалить жесткие части и промыть водой перед кормлением. Хранить их можно в холодильнике. За день стриж должен получить пищу весом не меньше 1/3 от своего веса.