Уже 1 сентября этого года одним из главных центров притяжения в парке «Добросельский» станет большой и яркий детский городок.

Сегодня по поручению главы администрации города Владимира Андрея Шохина его первый заместитель Владимир Гарев провел выездное рабочее совещание в парке «Добросельский». Здесь завершается первый этап реновации этого общественного пространства. В совещании участвовали руководители структурных подразделений мэрии, компании-подрядчика (ДСК «Автобан»), исполняющая обязанности главы города Лариса Пышонина, представители городской общественной палаты, активные жители микрорайона Доброе.Напомним, что в 2019 году по итогам открытого голосования жителей города Владимира, парк «Добросельский» был выбран общественным пространством, которое нуждается в приоритетном благоустройстве. Работы финансируются по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и национальному проекту «Жилье и городская среда». Из-за большого объема работ проект выполняется в два этапа. Первый этап стартовал 2 июня этого года. Объем его финансирования — почти 74 млн. руб. из федерального и городского бюджетов. Плановый срок окончания первого этапа работ - 1 сентября 2020 года. Уже смонтированы сети водоснабжения ко всем будущим объектам парка, канализационные и ливневые сети, завершается наладка системы освещения с уличными торшерами и светодиодными светильниками различных форм. В этом году в парке появятся радиальные прогулочные аллеи, первый отрезок велосипедной дорожки, цветочные клумбы, навесы для отдыха, лавочки и урны. Кроме того, в рамках первого этапа реновации парка «Добросельский» будут построены огороженная площадка для выгула и тренировок собак, а также туалеты.Уже 1 сентября этого года одним из главных центров притяжения в парке «Добросельский» станет большой и яркий детский городок, состоящий более чем из 60 элементов. В настоящее время проводится нанесение резинового покрытия для безопасности детей. Детский городок площадью 2 тысячи кв. м. состоит из трех зон, оборудованных игровыми элементами для детей разного возраста.Кроме того, владимирцев ожидает полностью обновленная территория с обширным спортивным комплексом под открытым небом. Он будет построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Комплекс будет оборудован беговыми дорожками со специальным покрытием и вспомогательными зонами, площадка для волейбола, баскетбола и тенниса, комплекс тренажеров для силовых упражнений. Зимой для любителей коньков зальют хоккейную коробку.