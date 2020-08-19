24-летний приезжий мужчина на стоянке в районе 74 км МКАД организовал так называемую «точку» для оказания девушками услуг интимного характера...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве выявили и задержали подозреваемого в организации занятия проституцией.Установлено, что 24-летний приезжий мужчина на стоянке в районе 74 км МКАД организовал так называемую «точку» для оказания девушками услуг интимного характера.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлен автомобиль ВАЗ-2115, в котором был организован отдых для девушек и являлся местом, где они переодевались и приводили себя в порядок. Также данное транспортное средство использовалось для получения и хранения денежных средств.В ходе осмотра автомобиля полицейскими были обнаружены и изъяты деньги и личные вещи девушек.Дознанием ОМВД России по району Северное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В отношении задержанных девушек составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией» и наложен административный штраф.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56