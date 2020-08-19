В минском госпитале в среду скончался 43-летний участник протестных акций в Белоруссии. По словам очевидцев, во время стрельбы силовиков он получил ранение в голову. Свидетели также ..

В минском госпитале в среду скончался 43-летний участник протестных акций в Белоруссии. По словам очевидцев, во время стрельбы силовиков он получил ранение в голову.Свидетели также рассказали, что мужчина просто шел по улице, когда сотрудники правоохранительных органов открыли огонь. Его доставили в Брестскую областную больницу, откуда позже увезли в военный госпиталь в Минске на вертолете. Врачи обнаружили у него тяжелые повреждения мозга, от которых он впоследствии скончался, сообщает