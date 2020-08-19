Губернатор перед началом учебного года выделил более 63 млн рублей на профилактику коронавируса в образовательных организациях.

Владимир Сипягин распределил субсидии на финансирование мероприятий по профилактике и предотвращению новой коронавирусной инфекции в муниципальных и частных школах и детсадах на 2020 год в рамках региональной госпрограммы «Развитие образования».Напомним, что министр просвещения на брифинге в Правительстве сообщил о начале нового учебного года в обычном, традиционном- Надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит нам открыть школы. Все требования Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально обезопасить наших детей и учителей, - рассказал Сергей Кравцов.Во Владимирской области более 63 млн рублей направлено на приобретение рециркуляторов воздуха, дозаторов для кожных антисептиков, бесконтактных термометров, перчаток и одноразовых масок.Муниципалитеты получат на мероприятия по профилактике и предотвращению новой коронавирусной инфекции от 443 тыс. до 16,47 млн рублей в зависимости от количества детей, обучающихся в муниципальных и частных дошкольных и общеобразовательных организациях.Также Владимир Сипягин утвердил Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям в 2020 году на финансовое обеспечение мероприятий по профилактике в образовательных организациях. Так, средства будут направляться городам и районам в порядке софинансирования соответствующих муниципальных целевых программ.