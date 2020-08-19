Из супермаркета на Верхней Дуброве в полицию сообщили, что неизвестный пытался похитить товар и сотрудники службы безопасности его задержали.

Из супермаркета на Верхней Дуброве в полицию сообщили, что неизвестный пытался похитить товар и сотрудники службы безопасности его задержали.35-летний, ранее судимый, безработный житель города Владимира не раз воровал в этом магазине кондитерские изделия. Просто складывал шоколад в пакет и беспрепятственно выходил из супермаркета. Со слов подозреваемого, похищенный товар он продавал, а денежные средства тратил на личные нужды, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Полицейскими установлена причастность фигуранта к трем преступлениям. Он подозревается в хищении около 150 единиц товара различных наименований на общую сумму более 10 тысяч рублей. Часть похищенного имущества изъята.