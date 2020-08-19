Сипягин получил результаты анализа на коронавирус. Напомним, в понедельник глава региона вынужден был уйти на самоизоляцию после того, как у врио зам. губернатора

Сипягин получил результаты анализа на коронавирус. Напомним, в понедельник глава региона вынужден был уйти на самоизоляцию после того, как у врио зам. губернатора Романа Годунина подтвердился диагноз КОВИД-19. Сипягин же за несколько дней до этого провел с Годуниным совместное совещание и сам оказался под подозрением на инфекцию. Анализы на КОВИД губернатор сдал, до выяснения результатов ушел на самоизоляцию, руководил регионом дистанционно. Этим