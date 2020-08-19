Митрополит Владимирский и Суздальский возглавил божественную литургию в Спасо-Преображенском храме

19 августа в подворье Свято-Боголюбского женского монастыря селе Спас-Купалище Судогодского района прошли торжественные мероприятия.Божественную литургию в Спасо-Преображенском храме возглавил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Кроме главы региона, участие в богослужении приняли и.о. председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов, настоятели монастырей и подворий Владимирской Епархии.Владимир Сипягин тепло поздравил митрополита Владимирского и Суздальского Тихона с 30-летием архиерейской хиротонии и выразил ему глубокую признательность за подвижническую деятельность на духовной ниве. - Своим церковным служением и любовью к людям Вы снискали высокий авторитет среди священнослужителей, взаимную любовь паствы и уважение в обществе, - подчеркнул губернатор. Он отметил, что много сил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон отдаёт сохранению православных традиций, укреплению межконфессиональных отношений, решению насущных социальных проблем и воспитанию подрастающего поколения.