На фоне протестов в Белоруссии в Сети сообщили тревожную новость. Вечером 18 августа в международный аэропорт республики прибыл Ту-214ВПУ специального летного отряда Россия.

На фоне протестов в Белоруссии в Сети сообщили тревожную новость. Вечером 18 августа в международный аэропорт республики прибыл Ту-214ВПУ специального летного отряда "Россия".Такие данные появились на онлайн-сервисе Flightradar24. По имеющейся информации, воздушное судно RA-64523 вылетело из московского аэропорта Внуково в 16:07 и приземлилось в Минске в 17:18.Кто и для чего прибыл в республику на этом самолете, неизвестно. Власти двух государств не говорили о визите официальных лиц в республику во время протестов в Белоруссии. Согласно данным из открытых источников, эксплуатантом Ту-214ВПУ, единственного представителя своей модификации, является СЛО "Россия".СМИ предположили, что это самолет ФСБ России. По словам источника газеты "БИЗНЕС Online", аббревиатура ВПУ в названии самолета расшифровывается как "высотный пункт управления".Примечательно, что это как минимум третий российский правительственный самолет, прибывший во время в республику. Напомним, что 12 августа СМИ сообщали об обнаруженных в стране двух Ту-134АК из состава ВКС России.Как писали "Дни.ру", обстановка в государстве накаляется с каждым днем. бушуют больше недели. Митинги начались из-за результатов президентских выборов в республике.После победы Александра Лукашенко белорусы выступили против действующей власти и стали настаивать на перевыборах. Они считают голосование нечестным. Кроме того, люди требуют прекращения произвола со стороны правоохранительных органов.