Белорусский лидер Александр Лукашенко пытается продемонстрировать, что контролирует ситуацию в республике. Но о том, что действительно происходит в окружении главы государства, знают немногие. На фоне массовых акций протеста это порождает массу слухов. В среду, 19 августа, в телеграм-каналах появились сообщения о том, что президентский самолет вылетел из Минска в направлении российской границы.

Белорусский лидер Александр Лукашенко пытается продемонстрировать, что контролирует ситуацию в республике. Но о том, что действительно происходит в окружении главы государства, знают немногие. На фоне массовых акций протеста это порождает массу слухов. В среду, 19 августа, в телеграм-каналах появились сообщения о том, что президентский самолет вылетел из Минска в направлении российской границы.Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Как сообщает телеграм-канал The Bell, в среду, 19 августа, самолет Александра Лукашенко Boeing Business Jet вылетел из Минска впервые с начала политического кризиса в республике.Маршрут президентского лайнера вызвал вопросы. Самолет Лукашенко направился на восток, пролетел полпути до границы с Россией, затем развернулся обратно, сообщает телеграм-канал. Объяснения столь странным маневрам пока нет.Последнее время к самолету Лукашенко приковано повышенное внимание журналистов и пользователей Сети. Количество упоминаний президентского лайнера в СМИ и телеграм-каналах резко возросло.Так, в день выборов журналисты утверждали, что самолет Лукашенко готов к взлету в аэропорту Минска. Сообщения породили слухи о том, что белорусский лидер готовится бежать из страны.Сам Лукашенко не раз утверждал, что покидать республику не намерен. "Я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают", – сказал белорусский лидер.В минувшее воскресенье Александр Лукашенко выступил на митинге своих сторонников в Минске. А два дня назад глава государства посетил Минский завод колесных тягачей.Лукашенко - на митинге: Большое вам спасибо за то, что вы собрались здесь. Я стою перед вами на коленях. Впервые в своей жизни. Вы это заслужили— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)У оппозиции нет единого мнения о судьбе Александра Лукашенко в случае его отставки. Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, которого Центризбирком не допустил до президентских выборов, объявлял о сборе материалов для судебного процесса над главой государства. Позже он заявил, что оппозиция готова обсуждать уход белорусского лидера в обмен на гарантии неприкосновенности.