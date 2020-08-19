В результате личного досмотра у 26-летнего жителя столицы обнаружены и изъяты 69 свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой 177 граммов...

«Сотрудниками полиции ОМВД России по району Ивановское г. Москвы при взаимодействии с инспекторами 2 ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве задержан пассажир транспортного средства, подозреваемый в покушении на сбыт наркотического средства», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Во время несения службы инспекторами ДПС на улице Шоссе Энтузиастов был остановлен автомобиль марки «Киа Рио». Находившийся в авто пассажир при общении с сотрудниками ДПС заметно нервничал, на вопросы отвечал неохотно. На место была вызвана следственно-оперативная группа. В результате личного досмотра у 26-летнего жителя столицы обнаружены и изъяты 69 свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой 177 граммов. Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в территориальный отдел полиции.Согласно проведенному исследованию части изъятого вещество содержит в своем составе наркотическое средство – гашиш. Установлено, что наркотик злоумышленник планировал сбыть на территории столицы.Следствием ОМВД России по району Ивановское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление», 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73