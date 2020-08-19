Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6017 случаев заболевания.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6017 случаев заболевания.1017 - во Владимире,854 - в Гусь-Хрустальномрайоне679 - в Петушинскомрайоне561 - в о. Муром,524 - в Ковровскомрайоне459 - в Александровскомрайоне311 - в Собинскомрайоне303 - в Вязниковскомрайоне293 - в Юрьев-Польскомрайоне212 - в Кольчугинскомрайоне160 - в Судогодскомрайоне139 - в Киржачскомрайоне161 - в Меленковскомрайоне105 - в Суздальскомрайоне80 - в Камешковскомрайоне63 - в г. Радужном,51 - в Селивановскомрайоне45 - в Гороховецкомрайоне.За сутки 19 августа лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.4 случая - в Гусь-Хрустальном районе,4 - в округе Муром3 - в Ковровскомрайоне3 - в Меленковскомрайоне3 - в Вязниковскомрайоне2 - во Владимире,2 - в Гороховецкомрайоне2 - в Селивановскомрайоне