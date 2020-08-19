Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6017 случаев заболевания.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6017 случаев заболевания.
1017 - во Владимире,
854 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
679 - в Петушинском
районе
,
561 - в о. Муром,
524 - в Ковровском
районе
,
459 - в Александровском
районе
,
311 - в Собинском
районе
,
303 - в Вязниковском
районе
,
293 - в Юрьев-Польском
районе
,
212 - в Кольчугинском
районе
,
160 - в Судогодском
районе
,
139 - в Киржачском
районе
,
161 - в Меленковском
районе
,
105 - в Суздальском
районе
,
80 - в Камешковском
районе
,
63 - в г. Радужном,
51 - в Селивановском
районе
,
45 - в Гороховецком
районе.
За сутки 19 августа лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
4 случая - в Гусь-Хрустальном районе,
4 - в округе Муром
,
3 - в Ковровском
районе
,
3 - в Меленковском
районе
,
3 - в Вязниковском
районе
,
2 - во Владимире,
2 - в Гороховецком
районе
,
2 - в Селивановском
районе
.