Оставили затопленную баню без присмотра и устроили пожар? Возгорание произошло в деревне Романово Александровского района. Огонь на территории частного дома заметили соседи. Они и вызвали

Оставили затопленную баню без присмотра и устроили пожар? Возгорание произошло в деревне Романово Александровского района. Огонь на территории частного дома заметили соседи. Они и вызвали пожарных. По прибытии огнеборцев было установлено, что во дворе горят отдельно стоящая баня, мансарда и кровля дома. Общая площадь возгорания составила более 100 кв.м. Пожар оперативно был ликвидирован. Погибших и