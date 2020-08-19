В Вене скончался знаменитый британский актер Бен Кросс. О смерти 72-летней звезды сообщила ее дочь Лорен. Женщина уточнила, что в последнее время Кросс болел, а в последнюю неделю жизни его ..

В Вене скончался знаменитый британский актер Бен Кросс. О смерти 72-летней звезды сообщила ее дочь Лорен.Женщина уточнила, что в последнее время Кросс болел, а в последнюю неделю жизни его состояние сильно ухудшилось. Зрителям Бен Кросс известен по роли Спока в фильме "Звездный путь", а также по картине "Огненные колесницы", сообщает