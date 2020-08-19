Одним из способов получения государственных услуг является подача электронного заявления посредством использования портала gosuslugi.ru...

Сотрудники Отдела по вопросам миграции УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве напоминают гражданам Российской Федерации о порядке и преимуществах получения государственных услуг, путем подачи электронного заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг.Одним из способов получения государственных услуг, оказываемых подразделениями по вопросам миграции гражданам Российской Федерации, является подача электронного заявления посредством использования портала gosuslugi.ru. Заявление можно отправить в любое время суток, праздничный и выходной день, через компьютер, планшет или мобильный телефон с допуском к сети Интернет.Возможностями портала могут пользоваться физические и юридические лица. Необходимо предварительно пройти регистрацию личного кабинета, для данной процедуры понадобятся номер пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС), адрес электронной почты и номер мобильного телефона.Для подтверждения учетной записи после регистрации на портале гражданин получает код активации «личного кабинета» по почте заказным письмом. Кроме того подтвердить личность можно в многофункциональных центрах, центрах регистрации граждан и отделениях по вопросам миграции. Данный код получают один раз и в дальнейшем используют его при обращении за получением государственных услуг.Обратиться с заявлением в электронном виде в отделения по вопросам миграции можно за такими услугами, как:-выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации;-выдача заграничного паспорта;-регистрация и снятие с регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания;-получение адресно-справочной информации;-оформление приглашения иностранному гражданину на въезд в Российскую ФедерациюПреимуществами пользования Порталом государственных услуг являются:-доступность получения услуг;-экономия времени - сокращаются сроки предоставления услуг;-предоставление информации о ходе предоставления услуги в личном кабинете.Также обращаем ваше внимание на то, что граждане при подаче заявления на получение государственных услуг посредством Единого или Регионального порталов, результат которых не может быть получен в электронной форме (например, паспорт гражданина Российской Федерации) получат право оплачивать государственную пошлину с 30% скидкой.Пресс-служба УВД по САО8(495) 601-03-29