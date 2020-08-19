Руководство клиники обратилось с запросом в учебное заведение, которое якобы выдало диплом врачу-косметологу, и выяснилось, что данный диплом не выдавался...

Сотрудники службы участковых уполномоченных ОМВД России по району Хамовники задержали женщину, подозреваемую в использовании в своей трудовой деятельности поддельного диплома о высшем медицинском образовании.В территориальный отдел полиции обратился представитель одного из медицинских учреждений и сообщил, что между клиникой и гражданкой был заключен трудовой договор, согласно которому женщина была принята на должность врача-косметолога. Для трудоустройства она предоставила диплом о высшем образовании, после чего была допущена к работе, но проявила профессиональную некомпетентность. Руководство клиники обратилось с запросом в учебное заведение, которое якобы выдало диплом данной гражданке и выяснилось, что данный диплом не выдавался.В результате проверочных мероприятий полицейские на улице Усачева задержали подозреваемую – 58-летнюю москвичку. Со слов задержанной, диплом у нее был, но в настоящее время утерян и предъявить его к осмотру она не может.По данному факту Отделением дознания ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60