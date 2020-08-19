Местные старосты обсудили с руководителями муниципалитета насущные вопросы своих сельских поселений.

В Гороховце местные старосты обсудили с руководителями муниципалитета насущные вопросы своих сельских поселений. Это вывоз мусора, доступность первичной медицинской помощи на селе и проблемы благоустройства .Василий Бондаренко, председатель Совета народных депутатов Гороховецкого района-Эти люди находятся на территории. И все вопросы которые есть на территории, решаются только через старост. Они доносят нам свои вопросы. Это и дороги, это и освещение, и социальные вопросы, которые сегодня насущные: и образование, и здравоохранение.Старосты отметили и позитивные изменения. В каждом из трех поселений района – Денисовском, Куприяновском и Фоминском – идут дорожные работы, модернизируются объекты коммунальной инфраструктуры. Один из важных вопросов встречи - проект закона о сельских старостах, который разработала фракция «Единая Россия» в Законодательном собрании . Он будет регламентировать деятельность сельских старост, определит их права и обязанности, придаст статус, который позволит старостам получать максимально оперативную реакцию чиновников на проблемы жителей сел и деревень области.Елена Емельянова, староста поселка Пролетарский (Гороховецкий район)-Нужно и с народом пообщаться. У кого-то какие-то проблемы. Приходят посоветоваться. Другой раз приходится заниматься детской площадкой. Народ агитируешь покрасить там.Дмитрий Наумов, глава администрации Гороховецкого района-Поэтому постоянный контакт и работа со старостами дает эффект своевременности получения той или иной информации о каких-либо проблемах или путях их решения.