Возвели объект в одночасье, не уведомив об этом местных жителей.

В Ковровском районена ул. Щеглова в начале годаустановили вышку сотовой связи. Причем, установили её прямо в огороде одного из домов. Возвели объект в одночасье, не уведомив об этом местных жителей.Соседству с вышкой ковровчане не обрадовались и стали всеми способами добиваться ее демонтажа. Они обращались в Роспотребнадзор, прокуратуру, администрацию, но им либо не отвечали, либо присылали отписки, мол, не в нашей компетенции, сделать ничего не можем- пишут «КовровскиеВести» . В июле администрация обещала, что вышку сотовой связи должны демонтировать 4 августа. Но прошло уже две недели, а вышка так никуда и не делась.Люди опасаются, что такая установка в один прекрасный момент может рухнуть на их дома и привести к трагедии.Жители намерены добиться демонтажа конструкций. Они направили очередные обращенияи уже нашли юриста, чтобы попробовать решить проблему через суд.