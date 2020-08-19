Вторую неделю в Белоруссии проходят акции протеста. На политический кризис отреагировали в Кремле.

Вторую неделю в Белоруссии проходят акции протеста. На политический кризис отреагировали в Кремле.Пресс-секретарь президента Владимира Путина рассказал, что Белоруссия всегда была для России союзным государством, а белорусы для россиян – братским народом. Тем не менее нынешние события – это внутренние дела страны, так что лидеру Александру Лукашенко не стоит рассчитывать на чью-то помощь.В беседе с журналистами Дмитрий Песков также подтвердил попытки вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне. Некоторые страны заинтересованы в том, чтобы в стране начался хаос. Такое поведение пресс-секретарь назвал недопустимым. При этом он не уточнил, какие именно государства могут быть причастны к акциям протеста.Напомним, массовые беспорядки вспыхнули в Белоруссии на прошлой неделе. Жители страны вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с итогами президентских выборов. Они обвинили Александра Лукашенко в подделке результатов голосования и потребовали провести повторное голосование.16 Авг 2020 в 7:55 PDTПрезидент в свою очередь сообщил, что выборы были честными. Александр Лукашенко предположил, что акции протеста могли спровоцировать европейские страны. По его словам, во время протестов спецслужбы зафиксировали звонки из Великобритании, Польши и Чехии. Представители указанных стран позднее опровергли это заявление.