Сбил двоих детей на пешеходном переходе. Страшная авария произошла в Муроме вечером на улице Владимирской. Как сообщают в ГИБДД, 34-летний водитель наехал на двух подростков, которые

Сбил двоих детей на пешеходном переходе. Страшная авария произошла в Муроме вечером на улице Владимирской. Как сообщают в ГИБДД, 34-летний водитель наехал на двух подростков, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам очевидцев аварии, дорогу переходили четверо несовершеннолетних, двое заметили летящую на скорости машину и успели отскочить. Еще две школьницы отреагировали не так