Сигнал бедствия раздался в 13 часов 19 минут.

Сигнал бедствия раздался в 13 часов 19 минут.Поступило сообщение о пожаре на 7-м этаже многоквартирного жилого дома по адресу: Муром, ул. Коперативная, д.7.Пожарно-спасательные подразделения спасли двух человек и ликвидировали огонь на балконе площади 8 кв. м, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.В момент тушения пожара на 7-м этаже заместитель начальника 6-го пожарно-спасательного отряда подполковник внутренней службы Юрий Фролов услышал крики женщин из кабины лифта. Как оказалось, из-за отключения света во время пожара лифт остановился, и две жительницы, которые в нём ехали, оказались заблокированы.Юрий Фролов незамедлительно принял решение о вызволении женщин из лифта и вместе с пожарными 15-й пожарно-спасательной части с использованием ломов они раздвинули двери кабиныКак уточнилось позднее, одна из пассажирок – хозяйка квартиры, на балконе которой и началось возгорание.Из дома было эвакуировано 24 человека из них 7 детей. Пострадавших нет.Одна из предварительных версий – неосторожное обращение с огнём при курении.К ликвидации последствий пожара привлекались 6 единиц техники и 21 человек личного состава.