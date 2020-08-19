Полицейские приняли участие в профилактическом мероприятии, направленном на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

В Петушинском районе инспектор по делам несовершеннолетних Екатерина Чащинова приняла участие в акции «Я хочу жить!». Мероприятие, посвященное изучению Правил дорожного движения юными пешеходами, организовали сотрудники Петушинского комплексного центра социального обслуживания населения для детей, находящихся в социально опасном положении, а также для детей из многодетных семей.При участии сотрудника полиции была организована спортивная эстафета, которая включала в себя прохождение детьми нескольких этапов, позволяющих оценить знание дорожных знаков и сигналов светофора. Ребята угадывали, какие дорожные знаки изображены и собирали их из пазлов. В конце эстафеты победители получили грамоты и сладкие подарки.Затем сотрудник полиции рассказала мальчишкам и девчонкам интересные факты про дорожные знаки, а также о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.В заключение мероприятия дети вручили водителям специально подготовленные буклеты с призывом не садиться за руль в нетрезвом состоянии, соблюдать безопасную скорость, уважительно относиться к пешеходам, перевозить детей в специальных удерживающих устройствах, быть внимательными во время управления автомобилем.Водители принимали памятки с теплом и благодарностью, обещая быть внимательнее на дорогах.