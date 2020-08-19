В Ямало-Ненецком автономном округе суд вынес приговор преступнику из города Надыма, который лишил жизни трех человек в 2000 году. Серийного убийцу разыскивали почти 20 лет. Злоумышленник ..

В Ямало-Ненецком автономном округе суд вынес приговор преступнику из города Надыма, который лишил жизни трех человек в 2000 году. Серийного убийцу разыскивали почти 20 лет.Злоумышленник ударил молотком, изнасиловал и зарезал подругу, а затем расправился с ее шестилетним сыном, который стал случайным свидетелем преступления. Позже мужчина во время ссоры убил еще одну знакомую, вновь использовав молоток и нож.Поиски душегуба затруднялись – у него был брат-близнец. Преступника поймали лишь в 2019 году. Он признался в содеянном и получил 19 лет колонии строгого режима, сообщает