На М-7 в черте Вязников меняется схема движения. Связано это со строительством развязки на 300 км автодороги. С 21 августа подъезды к М-7 по региональной дороге г.Вязники – ст.Вязники со стороны

На М-7 в черте Вязников меняется схема движения. Связано это со строительством развязки на 300 км автодороги. С 21 августа подъезды к М-7 по региональной дороге г.Вязники – ст.Вязники со стороны улиц Рябиновая и Садовая закрываются для проведения реконструкции. Проезд по временному дублеру М-7 возможен только в прямом направлении. Объезд строительных работ будет организован через деревню Федурники с выездом