Во Владимирской области в 2020 году особенно много яблонь пострадало от парши

19 августа во Владимирской области отмечают Преображение Господне. В Суздале к Яблочному Спасу открыли ярмарку с угощениями и развлечениями, а в храмах области святят яблоки.Отбирая самые красивые и румяные плоды, садоводы сетуют на множество поврежденных яблок. Действительно, сухая и бесснежная зима не дала листве плодовых деревьев перегнить. Растительные остатки стали отличной питательной средой для возбудителей парши - микроскопических патогенных грибов, актиномицетов и бактерий. Она поражает и деформирует листья, побеги, плоды, урожай значительно снижается. И если не позаботиться о сезоне 2021 года сейчас, в августе, уродливых плодов может стать еще больше.Специалисты рекомендуют обработку фунгицидами, которые не вредят пчелам. Устойчивые к парше сорта для профилактики опрыскивают лишь в годы, когда парша особенно свирепствует, среднеустойчивые - один раз в год, слабоустойчивые - за сезон несколько раз. Год от года виды препаратов нужно менять, чтобы не было привыкания.Помогают бороться с заразой и внекорневые подкормки минеральными удобрениями. Также можно опрыскивать медьсодержащими препаратами деревья после сбора урожая и весной до цветения. Осенью обязательно нужно убрать опавшую листву и перекопать приствольный круг.В течение сезона следует убирать поврежденные листья, плоды и побеги.