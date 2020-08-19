Размер выплат зависит от среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года и времени работы с инфицированными пациентами.

Размер выплат зависит от среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года и времени работы с инфицированными пациентами.Выплаты из федерального резервного фонда в размере от 20 до 80 процентов от зарплаты получат медицинские работники скорой помощи и первичного звена, работающие с Covid-19; выплаты от 30 до 100 процентов – медицинские работники стационаров, где проводится лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией.Помимо этих выплат медикам, которые непосредственно участвуют в оказании медицинской помощи пациентам с Covid-19, ежемесячно перечисляются дополнительные стимулирующие выплаты: врачам стационаров – по 80 тысяч, медицинскому персоналу среднего звена и врачам скорой медицинской помощи – по 50 тысяч, младшему медперсоналу – по 25 тысяч рублей.За весь период борьбы с коронавирусом в рамках постановления Правительства России №415 вознаграждение за свой труд получили 7920 работников государственных учреждений здравоохранения Владимирской области на сумму 428 млн рублей, в рамках постановления Правительства РФ №484 – 3470 работников на сумму 548,1 млн рублей. Таким образом, общая сумма выплат превысила 976 млн рублей.