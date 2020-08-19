Подозреваемая под предлогом продажи антикварных ложек похитила денежные средства потерпевшего.

В конце июля 2020 года в полицию обратился гражданин, проживающий в городе Владимире, с заявлением о совершенном в отношении него противоправном деянии. Мужчина рассказал полицейским, что 22 июля текущего года в одной из социальных сетей нашел объявление о продаже антикварных ложек. Потерпевшего заинтересовало данное предложение, он связался с продавцом и перевел на его карту денежные средства в размере 4 тысяч рублей. Посылка была доставлена получателю, однако в ней находилось зарядное устройство от дрели.Сотрудники уголовного розыска города Владимира провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили, что к совершению преступления причастна 29-летняя жительница города Москвы. Полицейские задержали подозреваемую в соседнем регионе. В содеянном она созналась и пояснила, что разместила на своей странице в соцсети объявление о продаже антикварных ложек, которых на самом деле у нее не было. Когда с ней связался покупатель и перевел деньги, она отправила посылку с неисправным зарядным устройством от дрели.В отношении девушки отделом дознания ОП №1 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.