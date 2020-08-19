Право на выплаты во Владимирской области приобрели 28 тысяч детей от 3 до 7 лет, и заявления продолжают поступать

Право на выплаты во Владимирской области приобрели 28 тысяч детей от 3 до 7 лет, и заявления продолжают поступать.Сегодня размер выплаты в нашем регионе составляет 5390 рублей, он привязан к прожиточному минимуму. На федеральном уровне сейчас рассматривается вопрос его увеличения. А решение по продлению этой меры поддержки на 2021 год уже принято.Директор департамента социальной защиты населения подробно рассказала о ежемесячной денежной выплате на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно.- Это новая выплата, и производится она в новом формате: семьям не нужно предоставлять документы, необходимо только написать соответствующее заявление. Право на получение выплаты мы определяем путём межведомственного взаимодействия, обращаясь в налоговые органы, службы занятости, в ПФР. Изначально ожидалось, что право на выплаты во Владимирской области приобретут 23 тысячи детей, но их уже получили 28 тысяч детей, и заявления продолжают поступать.По последним нашим расчётам, около 34 тысяч детей могут получать данную выплату. Это значительная поддержка, на которую могут рассчитывать семьи, чей доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения за 2 квартал года, предшествующего году обращения – в нашем случае это 10768 рублей на человека в месяц. Причём право на выплату имеют все дети указанного возраста, воспитывающиеся в семье», – отметила Любовь Кукушкина.После пандемии порядок заявления на эту меру поддержки не изменится, комплект документов собирать не потребуется.