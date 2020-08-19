Следователь СК России возбудил уголовное дело по факту травмирования пятилетнего ребенка при падении с высоты в Юрьевце.

@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm }p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent }Следователь СК России уголовное дело по факту травмирования пятилетнего ребенка при падении с высоты в Юрьевце.Напомним, что утром 17 августа 2020 года мальчик пяти лет остался в квартире на девятом этаже без присмотра. Взрослые решили, что мальчик спит, и оставили его одного. Тем временем, любопытный малыш проснулся и выбрался на остекленный балкон. Через проем в ограждении он упал на лестницу магазина на первом этаже и получил многочисленные травмы и переломы. Ребенка сразу же госпитализировали в областную детскую клиническую больницу и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Как сообщает пресс-центр СледКома РФ по Владимирской области, уголовное дело возбуждено по факту падения с высоты ребенка по ч. 1 ст. 118 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В ходе расследования будут допрошены лица, причастные к происшедшему, дана оценка состоянию здоровья малыша, а также условиям его воспитания и проживания. Несмотря на многочисленные призывы не оставлять детей без присмотра рядом с открытыми окнами и балконами, во Владимирской области подобные случаи происходят регулярно. В 2020 году уже шесть детей получили травмы, и четверо из них — в прошлом месяце. 3 июля во Владимире мальчик шести лет упал с пятого этажа, был госпитализирован в больницу. 4 июля из окна на первом этаже выпал двухлетний ребенок. 6 июля пострадали двое детей — в Гусь-Хрустальном и Вязниках. По информации СледКома в 2019 году во Владимирской области зафиксировано 10 случаев выпадения детей из окон, в том числе один - с летальным исходом.