В этом году " Владимирский хлеб" планирует собрать на 10 центнеров с гектара больше, чем в прошлом году.
В уборочную кампанию каждый ясный день - на вес золота. В регионе активно идет уборка урожая зерновых культур. Уже несколько лет Владимирский хлебокомбинат самостоятельно выращивает рожь и пшеницу.
Солнечно, тепло и сухо - идеальные условия для уборки зерна. В этом году " Владимирский хлеб" собирает пшеницу почти с 1000 гектаров в Юрьев -Польском районе. Планирует собрать на 10 центнеров с гектара больше , чем в прошлом году, то есть 4 - 4.5 тонны. В этом сезоне ставку сделали на новый сорт - "Августин".
Александр Родомакин управляющий ООО "Владимирский хлеб"
- Низкорослая, к "полеганию" устойчива и урожайность, ожидаемо до 70 центнеров. Погода в этом году нас не баловала. Начиная с весенних работ и все лето , то есть дожди нам помешали.
Чтобы ликвидировать дефицит ржаной муки ( пока ее приходится покупать за границей) 300 гектаров засеяли рожью. С полей зерно идет на переработку в элеватор. Его здесь просеивают, сушат, хранят и обязательно проверяют в лаборатории.
Елена Комарова начальник лаборатории ООО "Владимирский хлеб"
-Определяем влажность , определяем число падения, клейковину, определяем качество зерна. Что могу сказать у нас все зерно уродилось
Затем зерно бережно перемалывают в муку. Эта мука покрывает около 40 процентов потребности Владимирского хлебокомбината. Из местной муки пекут батоны , дарницкий хлеб , лаваш и баранки. Свое зерно - это стабильность и качество.
Владимир Лялин заместитель исполнительного директора АО "Владимирский хлебокомбинат"
-Самый важный момент в производстве - это лаборатории и элеватор потому , что приемка зерна , хранения зерна. Поддержания нужной влажности и температуры. От этого будет зависть качество муки и хлеба.
На этой неделе завершают уборку пшеницы , осталось собрать зерно с трехсот гектаров. Следующая на очереди рожь.
Екатерина Таманова . Илья Хлудов. Вести Владимир.