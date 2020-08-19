В этом году " Владимирский хлеб" планирует собрать на 10 центнеров с гектара больше, чем в прошлом году.

В уборочную кампанию каждый ясный день - на вес золота. В регионе активно идет уборка урожая зерновых культур. Уже несколько лет Владимирский хлебокомбинат самостоятельно выращивает рожь и пшеницу.Солнечно, тепло и сухо - идеальные условия для уборки зерна. В этом году " Владимирский хлеб" собирает пшеницу почти с 1000 гектаров в Юрьев -Польском районе. Планирует собрать на 10 центнеров с гектара больше , чем в прошлом году, то есть 4 - 4.5 тонны. В этом сезоне ставку сделали на новый сорт - "Августин".Александр Родомакин управляющий ООО "Владимирский хлеб"- Низкорослая, к "полеганию" устойчива и урожайность, ожидаемо до 70 центнеров. Погода в этом году нас не баловала. Начиная с весенних работ и все лето , то есть дожди нам помешали.Чтобы ликвидировать дефицит ржаной муки ( пока ее приходится покупать за границей) 300 гектаров засеяли рожью. С полей зерно идет на переработку в элеватор. Его здесь просеивают, сушат, хранят и обязательно проверяют в лаборатории.Елена Комарова начальник лаборатории ООО "Владимирский хлеб"-Определяем влажность , определяем число падения, клейковину, определяем качество зерна. Что могу сказать у нас все зерно уродилосьЗатем зерно бережно перемалывают в муку. Эта мука покрывает около 40 процентов потребности Владимирского хлебокомбината. Из местной муки пекут батоны , дарницкий хлеб , лаваш и баранки. Свое зерно - это стабильность и качество.Владимир Лялин заместитель исполнительного директора АО "Владимирский хлебокомбинат"-Самый важный момент в производстве - это лаборатории и элеватор потому , что приемка зерна , хранения зерна. Поддержания нужной влажности и температуры. От этого будет зависть качество муки и хлеба.На этой неделе завершают уборку пшеницы , осталось собрать зерно с трехсот гектаров. Следующая на очереди рожь.Екатерина Таманова . Илья Хлудов. Вести Владимир.