Полицейские задержали 35-летнего мужчину, который регулярно воровал в магазинах сладости

Полицейские задержали 35-летнего мужчину, который регулярно воровал во владимирских магазинах сладости.По информации УМВД России по Владимирской области, 18 августа в дежурную часть полиции города Владимира поступило сообщение от сотрудников одного из супермаркетов на улице Верхняя Дуброва. Они рассказали, что сотрудники службы безопасности задержали мужчину, который пытался вынести товар мимо кассы.Полицейские, прибывшие на место преступления, установили личность похитителя. Им оказался 35-летний ранее судимый, безработный житель города Владимира.Оказалось, что мужчина не первый раз решил поживиться сладостями в этом магазине. Обычно гражданин складывал шоколад в пакет и беспрепятственно выходил из супермаркета. Со слов подозреваемого, похищенный товар он продавал, а деньги тратил на личные нужды.Полицейские установили причастность фигуранта к трем преступлениям. Теперь 35-летний мужчина подозревается в хищении около 150 единиц товара различных наименований на общую сумму более 10 тысяч рублей. Часть похищенного имущества изъята.Отдел дознания ОП №1 УМВД России по городу Владимиру в отношении мужчины возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ.