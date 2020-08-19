В областном центе на Нижней Дуброве посадили 37 саженцев лип

Вчера, 18 августа, 37 саженцев липы высадили на ул. Нижняя Дуброва. 17 молодых деревьев появились у дома №48 и еще 20 - у дома № 19.Липовую аллею планировали с учетом мнения жильцов. Они попросили создать зеленый заслон для домов от проезжей части и уделить особенное внимание новому микрорайону, который в последнее десятилетие бурно развивается. Молодые липки сажали сотрудники отдела по охране окружающей среды и активисты близлежащих домов.Деревья во Владимире продолжают высаживают в рамках муниципальной программы повышения экологической безопасности города.отдела по охране окружающей среды администрации города Владимира Сергей Сухопаров напомнил, что в этом году в рамках муниципальной программе по повышению экологической безопасности города Владимир в областном центре будет высажено около 300 новых деревьев. С начала сезона 2020 года посадили порядка 130 саженцев туи, липы, сирени и других. В октябре улицы в разных районах Владимира должны украсить 140 полутораметровых лип.