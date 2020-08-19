Ещё одна смерть от КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За последние сутки умер ещё 1 пациент. Прирост ежедневных летальных исходов длится больше

Ещё одна смерть от КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За последние сутки умер ещё 1 пациент. Прирост ежедневных летальных исходов длится больше месяца. Число умерших уже 191. По количеству больных мы преодолели новый рубеж. За последние сутки их 23 в восьми муниципальных образованиях. И всего больных теперь больше 6 тысяч 017