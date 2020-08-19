Ещё одна смерть от КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За последние сутки умер ещё 1 пациент. Прирост ежедневных летальных исходов длится больше
<a href="https://33live.ru/novosti/19-08-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-uvelichilos-do-6-017-letalnyx-isxodov-uzhe-191.html" target="_blank">Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 6 017, летальных исходов уже 191</a> - Ещё одна смерть от КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За последние сутки умер ещё 1 пациент. Прирост ежедневных летальных исходов длится больше
[url=https://33live.ru/novosti/19-08-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-chislo-zabolevshix-koronavirusom-uvelichilos-do-6-017-letalnyx-isxodov-uzhe-191.html]Во Владимирской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 6 017, летальных исходов уже 191[/url] - Ещё одна смерть от КОВИДа. Число летальных исходов во Владимирской области снова увеличилось. За последние сутки умер ещё 1 пациент. Прирост ежедневных летальных исходов длится больше