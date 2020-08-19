Директор регионального Департамента социальной защиты населения рассказала журналистам о том, как происходит выход из коронавирусных ограничений в сфере соцзащиты.

рассказала журналистам о том, как происходит выход из коронавирусных ограничений.Сфера социальной защиты населения осторожно, не торопясь выходит в офлайн, так как большая часть получателей социальных услуг – это люди из зоны особого риска: пенсионеры категории 65+, инвалиды.- Мы научились жить по-новому, держась на дистанции, практически отказавшись от очного общения. Новые направления осваиваем, благо, технологии сегодня это позволяют. В Интернете мы активно участвовали в конкурсах, смотрели онлайн-спектакли, общались. Буквально неделю назад учреждения соцзащиты начали работать в штатном режиме, соблюдая все меры профилактики и безопасности: это социальная дистанция, масочный режим, дезинфекция. И, тем не менее, получателей услуг мы просим по возможности записываться на очный приём заранее, - пояснила Любовь Кукушкина.Важное значение имеет материальная помощь тем, кто пострадал от панедмии. В этом году на предоставление мер социальной поддержки уже направлено 6,8 млрд рублей, а всего на 2020 год предусмотрено 10 млрд рублей. В основном это адресная поддержка.Глава Департамента социальной защиты населения напомнила, что до 1 октября предусмотрено автоматическое продление выплат пособий, компенсаций и льгот без предоставления подтверждающих документов.К слову, уже около 93 тыс. семей во Владимирской области получают названные выплаты без предоставления документов.