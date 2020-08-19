Завершается строительство нового корпуса психоневрологического интерната в селе Арбузово Собинского района

На сегодняшний день очередь в психоневрологические интернаты сохраняется на уровне 180 человек. Это проблема, характерная для всего ЦФО. Но во Владимирской области в ближайшее время очередь сократится более чем вдвое, как сообщила директор Департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина.В этом году завершается строительство нового корпуса на 100 мест в психоневрологическом интернате в селе Арбузово Собинского района. Его готовятся открыть в ноябре.Кроме того, в рамках нацпроекта «Демография» планируется строительство ещё 3 социальных учреждений нового типа: корпус сопровождаемого проживания в посёлке Гусевский города Гусь-Хрустальный на 130 мест (2021 год), социальный городок в Киржаче (2022 год) и новый пансионат в Юрьеве-Польском (2023 год).Кроме того, развиваются семейные формы ухода, которые призваны заменить стационарные. Это «Приёмная семья для пожилых», «Персональный помощник для инвалидов». Социальные работники организуют службы сиделок, отделения дневного пребывания пожилых по типу «детского сада». До конца 2020 года планируется открыть два таких учреждения, в следующем, 2021-м, – ещё 4. Это станет весомой мерой поддержки для семей, в которых пожилые люди, нуждающиеся в присмотре, остаются без присмотра в рабочие часы. При каждом учреждении социального обслуживания работают «Школы ухода за тяжелобольными гражданами» и «Школы самопомощи».