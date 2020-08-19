У деревни Марочково под Покровом большегрузные мусоровозы пытались вывалить мусор на незаконной свалке.
У деревни Марочково под Покровом большегрузные мусоровозы пытались вывалить мусор на незаконной свалке.
Накануне, около 17 часов, благодаря бдительности местных жителей, это удалось вовремя пресечь, сообщил
Администрацией города и района был вовремя получен сигнал о происшествии, на прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Уже в темноте был задержан водитель одной из машин, с ним работают полицейские.
Активисты требуют от местной администрации окончательно решить вопрос: чтобы жители города и района смогли забыть об мусорной проблеме раз и навсегда.