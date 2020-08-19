Молебен в разрушенном храме. Он прошел в селе Новофетинино Кольчугинского района в честь 255-летия со дня рождения графини Натальи Зубовой - единственной дочери знаменитого полководца Александра Суворова.

Молебен в разрушенном храме. Он прошел в селе Новофетинино Кольчугинского района в честь 255-летия со дня рождения графини Натальи Зубовой - единственной дочери знаменитого полководца Александра Суворова.Село когда -то принадлежало графине.В молебнеприняла участие и Галина Ананьина, известный общественный деятельГалина Ананьина, председатель правления "Фонда Патриарха Гермогена" и "Женского православного патриотического общества":- Наталья Зубова посвятила этот хрампобеде 1812 года. Посвящать его ещё чему-то она просто не могла. Она оставила свой след и такой благотворительный, оставив вот такой храм.Графиня Наталья Зубова вложила личные средства на возведение храма. Любопытный факт: она обязала каждый двор села сдать по 300 куриных яиц. Они использовались в качестве скрепляющего материала для фундамента. Напомним, у храма Всех Святых - героическая судьба. За полтора века он пережил и закрытие, и попытку сноса. Сейчас ведутся работы по сохранению местной святыни. Много сил вкладывают местные жители.