Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Владимиром Андрейченко. Парламентарии затронули широкий круг вопросов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Владимиром Андрейченко. Парламентарии затронули широкий круг вопросов.Вячеслав Володин и Владимир Андрейченко обсудили ситуацию в республике и дальнейшее укрепление парламентских связей Москвы и Минска. Об этом сообщает официальный сайт Государственной думы.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.Вячеслав Володин в поздравлении белорусскому лидеру призвал его строить отношения между двумя странами на основе взаимовыгодного сотрудничества, доверия и уважения.Спикер Госдумы напомнил, что у России и Белоруссии общая история, культура и традиции. "Мы этим дорожим", – отметил председатель нижней палаты.Напомним, что Запад отказался признавать итоги выборов в Белоруссии. В Евросоюзе заявили о поддержке оппозиции. В Москве выразили уверенность, что народ Белоруссии может сам разобраться в сложившейся ситуации.