Сумма финансирования составляет 2,6 млрд рублей

ВТБ Лизинг завершил передачу Группе компаний «Урал Логистика» 1946 вагонов-цистерн для перевозки светлых нефтепродуктов. Оператор увеличивает парк для исполнения новых заказов крупных российских системообразующих грузовладельцев. Подвижной состав передается на условиях финансового лизинга сроком на 7 лет. Сумма финансирования составляет 2,6 млрд рублей.ВТБ Лизинг и ГК «Урал Логистика» развивают сотрудничество в рамках программы увеличения объемов перевозок грузов во внутрироссийском и международном транспортном сообщении. Первая сделка более чем на 2,2 тыс. вагонов-цистерн стоимостью 3,6 млрд рублей состоялась в ноябре прошлого года. В июне 2020 года сумма финансирования была увеличена до 8,14 млрд рублей. В рамках нового лимита перевозчик профинансирует через лизинг более 2,5 тыс. ж/д цистерн. Сделка по приобретению б/у вагонов является одним из этапов реализации этих планов.По словам Елены Сергеевой, генерального директора и совладельца ООО «Урал Логистика», сотрудничество с ВТБ Лизинг и группой ВТБ в целом, позволит ГК Урал Логистика уже до конца текущего года увеличить собственный парк до 7,5 тысяч единиц. С учетом собственного и привлеченного парка, общий парк группы компаний составит порядка 15 000 единиц.«Чрезвычайно профессиональная и слаженная команда в ВТБ Лизинг, целью которой всегда является достижение поставленной задачи», - отметила Елена Сергеева.Железнодорожный сегмент исторически является флагманом в бизнесе ВТБ Лизинг. На сегодняшний день ж/д портфель компании насчитывает более 105 тысяч вагонов различных типов, по этому показателю она является крупнейшим лизингодателем в России. В 2019 году компания получила Национальную премию «Лизинговая сделка года» в железнодорожном сегменте."ВТБ Лизинг является надежным партнером в бизнесе для всех своих клиентов - будь то крупные игроки или представители среднего бизнеса. Команда прикладывает максимум усилий, чтобы наши партнеры могли выходить на новый уровень развития даже в нестабильных рыночных условиях. Мы постоянно развиваем свою имущественную и финансовую экспертизы, разрабатываем новые решения даже для нестандартных ситуаций, чтобы партнер получил максимальные выгоды от лизинга и от работы с нашей компанией", - прокомментировал коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.