Светлана Тихановская – главный оппонент президента Белоруссии Александра Лукашенко. Что известно о женщине, так неожиданно и смело заявившей о себе на политической арене?

Светлана Тихановская – главный оппонент президента Белоруссии Александра Лукашенко. Что известно о женщине, так неожиданно и смело заявившей о себе на политической арене?Светлана Тихановская (девичья фамилия Полипчук) родилась 11 сентября 1982 года в городе Микашевичи Брестской области. В 2000-м она выпустилась из школы с золотой медалью.Тихановская окончила филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета по специальности "иностранные языки (английский, немецкий)". После жила в Гомеле.Карьера Светланы Тихановской началась с должности переводчицы с английского языка. Она успела поработать в различных компаниях, в том числе в благотворительной организации помощи потерпевшим от чернобыльской аварии (Ирландия).Совместно с мужем Сергеем Тихановским железная леди Белоруссии владеет компанией "ОДО "Компас". Также у пары было ООО "Радуга развлечений".15 мая 2020 года, после отказа ЦИК в регистрации инициативной группы Тихановского, его супруга подала документы на выдвижение кандидатом в президенты. 10 августа Центризбирком Белоруссии заявил о победе Лукашенко на выборах.Тихановская, набравшая, по официальным данным ЦИК, 10,09 % (в Минске – почти 15 %), с этим не согласилась. По мнению многих граждан Белоруссии, результаты голосования были сфальсифицированы, и в действительности главная оппонентка Лукашенко набрала большинство голосов.