Артистка посетила пресс-показ сериала режиссера Константина
Богомолова Хороший человек. Звезда Содержанок Александра Ребенок сыграла в теленовелле одну из
главных ролей.
Артистка посетила пресс-показ сериала режиссера Константина
Богомолова "Хороший человек". Звезда "Содержанок" Александра Ребенок сыграла в теленовелле одну из
главных ролей.
2 августа знаменитость стала мамой во второй
раз. О радостном событии артистка рассказала сама, опубликовав фото из
родильного зала. Александра Ребенок призналась тогда, что дети – это великое
чудо и вершина любви.
А накануне знаменитость появилась на пресс-показе серила "Хороший
человек". Александра общалась с журналистами и позировала фотографам в компании
коллег. Отметим, что беременность и роды практически не сказались на фигуре
Ребенок. Артистка выглядела замечательно.
Александра Ребенок замужем за коллегой по цеху Алексеем
Вертковым. Первое знакомство супругов состоялось на съемочной площадке ленты "До
свидания, мама". В июле 2017 года артистка подарила мужу первенца. Сына пары
зовут Иван.
19 Авг 2020 в 1:04 PDT
– серийного убийцы из Иркутской области. В центре
сюжета теленовеллы – следователь из Москвы Евгения Ключевская. Эту роль
исполняет Юлия Снигирь. Гостья из столицы прибывает в провинциальный городок,
чтобы проверить слухи о появившемся маньяке. В помощники девушке назначают
дознавателя Ивана Крутихина. Эта роль досталась Никите Ефремову.