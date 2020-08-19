Артистка посетила пресс-показ сериала режиссера Константина Богомолова Хороший человек. Звезда Содержанок Александра Ребенок сыграла в теленовелле одну из главных ролей.

Артистка посетила пресс-показ сериала режиссера КонстантинаБогомолова "Хороший человек". Звезда "Содержанок" Александра Ребенок сыграла в теленовелле одну изглавных ролей.2 августа знаменитость стала мамой во второйраз. О радостном событии артистка рассказала сама, опубликовав фото изродильного зала. Александра Ребенок призналась тогда, что дети – это великоечудо и вершина любви.А накануне знаменитость появилась на пресс-показе серила "Хорошийчеловек". Александра общалась с журналистами и позировала фотографам в компанииколлег. Отметим, что беременность и роды практически не сказались на фигуреРебенок. Артистка выглядела замечательно.Александра Ребенок замужем за коллегой по цеху АлексеемВертковым. Первое знакомство супругов состоялось на съемочной площадке ленты "Досвидания, мама". В июле 2017 года артистка подарила мужу первенца. Сына парызовут Иван.19 Авг 2020 в 1:04 PDT– серийного убийцы из Иркутской области. В центресюжета теленовеллы – следователь из Москвы Евгения Ключевская. Эту рольисполняет Юлия Снигирь. Гостья из столицы прибывает в провинциальный городок,чтобы проверить слухи о появившемся маньяке. В помощники девушке назначаютдознавателя Ивана Крутихина. Эта роль досталась Никите Ефремову.