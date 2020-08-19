Помощник знаменитого голливудского актера Микки Рурка Дмитрий Корнейчук нашел место для похорон артиста в одной из украинских деревень. Год назад звезда блокбастеров пожелал быть ..

Помощник знаменитого голливудского актера Микки Рурка Дмитрий Корнейчук нашел место для похорон артиста в одной из украинских деревень. Год назад звезда блокбастеров пожелал быть захороненным именно там.В соответствии с волей Рурка, его тело будет покоиться в селе Загорцы, сообщаетОднако пока звезда "Города грехов", "Однажды в Мексике" и "Железного человека" жив и здоров. Ему 67 лет и он продолжает работать. В частности, 2019 году он снялся в американском криминальном триллере "Adverse"