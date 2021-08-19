Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по новым случаям коронавируса в России.

Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по новым случаям коронавируса в России.За минувшие сутки в России число людей, у которых выявили заражение новой коронавирусной инфекцией, возросло на 21 058 пациентов. Выздоровевших за этот же срок оказалось больше – 24 017 человек. Летальных исход настиг 791 заболевших.Антирейтинг регионов России по числу заражений вернулся к прежнему состоянию – на первом месте по-прежнему оказалась Москва. В столице выявили 2142 новых случаев коронавируса. Санкт-Петербург опустился на второе место – власти Северной столицы отчитались о 1563 заболевших ковидом. Число заразившихся в Московской области оценивается в 949 человек.Тем временем в общей сложности за все время ведения статистики число официально зарегистрированных случаев коронавируса в России составило 6 684 531 человек, передает . За этот же срок выздороветь успели 5 963 054 пациентов. Специалисты сообщают о 173 700 летальных исходах.Специалисты подчеркивают, что уже сейчас существует действенный способ борьбы с эпидемией. Речь идет о вакцинации от коронавируса. Получить прививку можно абсолютно бесплатно по всей стране. Это поможет избежать заражения или тяжелого течения болезни.